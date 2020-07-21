Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, послание было передано в ходе телефонного разговора.

После передачи послания главы МИД России и Ирана провели переговоры в особняке министерства иностранных дел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров верит в возможность сохранить иранскую ядерную сделку

— Лавров проведет переговоры с иранским коллегой по ядерной сделке

— Иран намерен покупать новейшее российское оружие