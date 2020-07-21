Глава МИД Ирана передал послание Роухани Путину
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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым передал послание иранского президента Хасана Роухани президенту России Владимиру Путину, рассказал Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Лаврова, послание было передано в ходе телефонного разговора.
После передачи послания главы МИД России и Ирана провели переговоры в особняке министерства иностранных дел.
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