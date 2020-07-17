Песков заявил об отсутствии «медового месяца» в отношениях России и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения между Россией и США в интервью «Авторадио».

Он заявил, что отношения государств никогда не были особенно близкими.

«Повода для «медового месяца» нет и сейчас», — добавил представитель Кремля.

В ходе беседы Песков также рассказал о работе с российским лидером Владимиром Путиным.

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