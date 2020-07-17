Песков: изменение статуса Святой Софии не скажется на отношениях РФ и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что изменение статуса Святой Софии в Стамбуле не повлияет на отношения между Россией и Турцией.

По его словам, в Кремле считают, что это внутреннее дело Турции. При этом пресс-секретарь выразил надежду, что турецкие власти будут учитывать статус Айя-Софии как объекта, который причислен к категории культурного всемирного наследия ЮНЕСКО.

«И будет учитываться, что он имеет святое сакральное значение для многих христиан, для православных в мире», — отметил Песков в интервью «Авторадио».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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