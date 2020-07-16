В МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером

В польском МИД назвали актом дезинформации российских властей розыгрыш президента Польши Анджея Дуды со стороны пранкера из России Владимира Кузнецова (также известного как Вован), который позвонил ему от имени генсека ООН Антониу Гутерриша и поздравил с переизбранием. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве считают, что целью данного инцидента может быть стремление посеять рознь между Польшей и Украиной.

«На это указывают заданные вопросы», — пояснил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Ранее в сети опубликовали разговор якобы генсека ООН Антонио Гутерриша с президентом Польши Анджеем Дудой о Второй мировой войне и коронавирусе. Телефонный розыгрыш устроили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные, как Вован и Лексус.

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