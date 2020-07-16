Трутнев выразил надежду, что очередной ВЭФ состоится в 2021 году

Полпред президента РФ на Дальнем Востоке — вице-премьер Юрий Трутнев выразил надежду, что ежегодный Восточный экономический форум, отмененный из-за пандемии коронавируса, состоится в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что в сентябре будущего года будем снова проводить ВЭФ, приедут гости, будем просить Владимира Владимировича Путина приехать», — заявил полпред.

Восточный экономический форум ежегодно проходит на острове Русский во Владивостоке с 2015 года. Он проводится с целью привлечения иностранных инвестиций в регион и развития экономического сотрудничества в АТР.

В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса.

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