Тимошенко заявила, что Зеленский отдает Украину «международным спекулянтам»
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Глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». Об этом она написала в своем Facebook.
Политик заявило, президентское большинство в Верховной раде (партия «Слуга народа». – прим. ред.) превратилось в «послушный» инструмент. При помощи него глава государства и «передает» Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов», считает Тимошенко.
«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — написала Тимошенко.
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