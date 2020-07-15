Тимошенко заявила, что Зеленский отдает Украину «международным спекулянтам»

Глава оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский отдает страну «международным финансовым спекулянтам». Об этом она написала в своем Facebook.

Политик заявило, президентское большинство в Верховной раде (партия «Слуга народа». – прим. ред.) превратилось в «послушный» инструмент. При помощи него глава государства и «передает» Украину под контроль «международных финансовых спекулянтов», считает Тимошенко.

«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — написала Тимошенко.

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