В Кремле объяснили отсутствие спешки у Путина в вопросе увольнения чиновников

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не спешит проводить кадровые перестановки. Об этом он сказал телеканалу «Россия 1».

Глава государства считает, что уволить человека всегда просто, но сложно организовать работу так, чтобы все функционировало словно слаженный механизм, цитирует его Песков. При этом помощник Путина полагает, что президент ведет довольно последовательную кадровую политику.

По словам Пескова, во время пандемии министры и другие чиновники сработали как слаженный механизм.

«Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями», – резюмировал представитель Кремля.

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