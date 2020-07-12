Песков рассказал о способности Путина становиться кем угодно в проблемное время

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время кризисов становится специалистом в любой проблемной отрасли.

Песков вспомнил 2008 год, когда отрасли экономики страны «были на грани осыпания». Однако Путин ориентировался и становился «глубоким специалистом» в текущих проблемах в каждой области.

«Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли», – сказал Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Во время пандемии коронавируса глава государства принимал решения, исходя из рекомендаций медиков и ученых, ведь в основе точки зрения президента лежит научный подход и экспертный подход.

«Путин всегда ориентируется на мнение специалистов перед тем, как сформулировать свою точку зрения», — заключил Песков.

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