Путин: причина испортившихся отношений между Россией и Украиной не связана с Крымом

Президент России Владимир Путин заявил, что испортившиеся отношения Москвы и Киева, в принципе, с Крымом не связаны. Об этом сообщает «Россия 1».

Рассуждая о хронологии событий на Украине, российский лидер напомнил, что там «сначала произошел государственный переворот и захват власти», а уже после взгляды России с новым руководством разошлись и стали диаметрально противоположными.

«Но после этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано», — добавил Путин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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