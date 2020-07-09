Ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд
Ходатайство об аресте губернатора хабаровского края Сергея Фургала пока не поступало в столичный Басманный суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь суда Ирину Морозову.
«Материал в суд не поступил», — сказала она.
Фургала задержали в четверг по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах.
Расследование в отношении чиновника ведется с апреля 2019 года. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, дело ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.
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