Ходатайство об аресте Фургала не поступило в суд

Ходатайство об аресте губернатора хабаровского края Сергея Фургала пока не поступало в столичный Басманный суд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь суда Ирину Морозову.

«Материал в суд не поступил», — сказала она.

Фургала задержали в четверг по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах.

Расследование в отношении чиновника ведется с апреля 2019 года. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, дело ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.

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