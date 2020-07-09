Путин назвал основы российской госполитики

В основе российской государственной политики лежит создание возможностей для честного труда, образования и сохранения здоровья граждан, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все планы в государственной политике России строятся «ради человека», отметил Путин.

«Направлены все эти планы на создание возможностей для сбережения, здоровья, для честного труда, для образования, воспитания детей», — добавил глава государства.

С таким заявлением президент выступил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

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