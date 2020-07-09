Песков: спецслужбы докладывают Путину о деле Фургала

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы докладывают главе государства о деле хабаровского губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом Песков отметил, что делать выводы о принадлежности главы Хабаровского края к миру криминала преждевременно.

«Решение о принадлежности того или иного гражданина — будь то Фургала или еще кого-то — к миру криминала может принять только суд», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что предъявленные обвинения должны будут быть доказаны в суде, поэтому без доказательств делать какие-либо выводы преждевременно.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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