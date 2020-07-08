Матвиенко призвала главу Минпромторга нацелиться на величие России

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что главе Минпромторга РФ Денису Мантурову не хватает самокритичности, благодаря которой он смог бы с рутинной работы перейти к прорывным задачам. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, России необходимо вернуть статус высокотехнологичной державы. Импортозамещение должно затронуть не только сферу высоких технологий.

«Ни одна страна в мире не производит все, это делать не надо, но важно сохранить те компетенции, которые у России еще остались, те отрасли, где мы конкурентоспособны, где можем мы быть впереди планеты всей», — подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин дал четкие задачи — развитие электронной промышленности, станкостроения, авиастроения, судостроения и так далее.

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