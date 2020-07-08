Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко выразила уверенность, что украинцев «жестоко обманули» на президентских выборах, состоявшихся весной 2019 года. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина».
Политик считает, что страна в скором времени будет импортировать все необходимое для потребителей. Тимошенко констатировала, что Украина уже занимается импортом овощей, картофеля и фруктов, несмотря на наличие «уникальной» и плодородной земли.
Как отметила парламентарий, она и ее команда уже разрабатывают антикризисный план по выходу из сложившейся ситуации.
«Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они не самостоятельные», — заявила Тимошенко.
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