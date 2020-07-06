Захарова рассказала, хотела бы она стать послом

Официальный представитель МИД РФ, директор департамента информации и печати Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном назначении ее послом России в одной из стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что Захарова получила высшее дипломатическое звание посла, и теперь готовится стать послом.

По ее словам, в настоящий момент она сконцентрирована на повседневной рутине и на среднесрочной перспективе выполнения имеющихся задач.

«Какие-то из этих задач ставятся не только руководством, но вызревают сами, исходя из тех, опять же, изменений, динамично меняющегося мира, которые мы наблюдаем. Вот правда, честно могу сказать: этим я занята полностью», - пояснила Захарова.

Относительно слухов о ее назначении послов представитель МИД отметила, что «просто хочет быть», как это однажды сказал английский драматург Уильям Шекспир.

Президент России Владимир Путин в начале июня присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова: РФ возмущена решением Лондона дать Гуайдо доступ к золотому запасу

— Захарова рассказала о роли формулы цветных революций в протестах в США

— Захарова назвала грубой фальшивкой данные о «сговоре» России с талибами (организация запрещена в России)*