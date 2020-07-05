Процесс съемки обращения Путина попал на видео

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Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России, 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России, 30 июня 2020 года
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России, 30 июня 2020 года
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео. Запись опубликовал журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

В опубликованном журналистом анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» видно, что обращение президента снималось в специальном белом павильоне, установленном у памятника погибшим солдатам под Ржевом.

Президент России обратился к гражданам перед основным днем голосования по вопросу о принятии поправок к Конституции страны.

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