Процесс съемки обращения Путина попал на видео

Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео. Запись опубликовал журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

В опубликованном журналистом анонсе программы «Москва. Кремль. Путин» видно, что обращение президента снималось в специальном белом павильоне, установленном у памятника погибшим солдатам под Ржевом.

Президент России обратился к гражданам перед основным днем голосования по вопросу о принятии поправок к Конституции страны.

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