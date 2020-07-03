Путин подписал указ о поправках к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, поправки вступят в силу 4 июля.

Кроме того, глава государства поручил произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее изменениями.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о несомненной легитимности итогов голосования по Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. За изменения выступили 77,92% проголосовавших, против — 21,27%.