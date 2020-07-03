США и Россия обсуждают расширенный саммит G7

США обсуждают с Россией ее участие в расширенном саммите G7, пишет ТАСС со ссылкой на посла США в России Джона Салливана.

«Мы сейчас прорабатываем детали и обсуждаем с МИД РФ и правительствами других стран-участниц вопрос о наличии приемлемой роли для России на этом саммите», — сказал Салливан.

30 мая Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет в сентябре с возможным участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Канада, Франция и Великобритания уже высказались против, а Южная Корея и Австралия подтвердили свою готовность приехать.

Также стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился своей идеей о расширенном формате. Позже представитель МИД Мария Захарова отметила, что США идут в верном направлении, но саммит не будет полным без участия Китая.

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