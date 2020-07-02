Мадуро поздравил Путина после завершения голосовании по поправкам в Конституцию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с поздравлениями после завершения голосования о внесении поправок в Конституцию России. Об этом сообщает ТАСС.

Также венесуэльский лидер поздравил и российских граждан, которых назвал «отважным народом».

По его словам, которые приводятся в заявлении МИДа республики, голосование назвали «демонстрацией примера гражданской и политической сознательности и глубокой приверженности демократии».

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и народа Венесуэлы поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина и отважный российский народ», — цитирует МИД Венесуэлы.

По предварительным данным, явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

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