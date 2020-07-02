ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции

Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.

Ранее сообщалось, что за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поправки поддержали 77,92% россиян после обработки 100% протоколов

— Завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам

— Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%