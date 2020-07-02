ЦИК обновил данные по явке на голосование по Конституции
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Явка на общероссийское голосование по конституционным поправкам составила 67,97%, сообщил ЦИК.
Ранее сообщалось, что за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.
Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
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