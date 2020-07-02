Избирком сообщил о результатах по участку, где голосовал Путин
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Мосгоризбирком рассказал о результатах по участку, где голосовал президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
По данным Мосгоризбиркома, на данном участке поправки к конституции одобрили 54,50% избирателей, против высказались — 43,96%.
Всего на участке приняли участие в голосовании 389 человек.
1 июля глава государства проголосовал по поправкам в конституцию России на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.
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