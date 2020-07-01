В Кремле прокомментировали предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на слова сенатора США Боба Менендеса, предложившего ввести санкции в отношении российского лидера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Менендес также предложил ввести ограничительные меры в отношении российского правительства из-за якобы сговора с талибами (организация запрещена в России)*.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Советник Трампа рассказал, почему президенту не доложили о «сговоре РФ с талибами**»

— Белый дом раскрыл виновников утечек данных о «сговоре» России и талибов*