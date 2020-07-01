Песков объяснил, почему Путин пришел на голосование без маски
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин пришел проголосовать по поправкам к Конституции без средств индивидуальной защиты, сообщает «Подъем».
Представитель Кремля заявил, что действия президента не связаны с пренебрежением мерами безопасности.
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что Путин отдал свой голос на участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы. Он не надел маску и перчатки, но член участковой избирательной комиссии, выдававшая ему бюллетень, была в средствах индивидуальной защиты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции
— Анонсировано заседание рабочей группы по поправкам с участием Путина
— Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%