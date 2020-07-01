Путин проголосовал по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин проголосовал по вопросу о принятии поправок в Конституцию России, сообщает РИА «Новости».

Глава государства традиционно проголосовал на участке в Российской академии наук.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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