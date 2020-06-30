Кадыров предложил избрать Путина президентом пожизненно

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в ходе совещания с региональным оперштабом призвал избрать Владимира Путина президентом пожизненно. Фрагмент встречи он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом», — заявил Кадыров.

По его мнению, никто не способен на сегодняшний день заменить Путина на этом посту. Глава Чечни подчеркнул, что подобного лидера нет «в мировом масштабе».

Помимо этого, Кадыров заявил, что, благодаря действующему главе государства, Чечня переживает лучшие времена за всю историю республики.

Он также призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, так как все предлагаемые изменения предполагают «усиление государственных позиций».

Ранее Кадыров заявил, что российский лидер Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок, чтобы сохранить суверенитет, могущество и целостность страны.