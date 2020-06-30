Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.

Онлайн-голосование завершилось 30 июня в 20:00 мск. В дистанционном формате смогли проголосовать жители Москвы и Нижнего Новгорода.

Всего на участие в электронном голосовании подали заявление около 1 млн москвичей и почти 140 тыс. нижегородцев. Явка составила 93,2%, было выдано более 1,1 млн электронных бюллетеней.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом голосовать по поправкам к Конституции.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.