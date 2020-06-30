Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Соответствующее видео опубликовал РИА «Новости».

На кадрах можно заметить, как российский лидер что-то написал на бумажке, а после чего отдал ее находящемуся рядом с ним пожилому мужчине. Затем ветеран отошел от Путина.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что в записке были указаны следующие слова: «Екатерине Сергеевне, с уважением».

Как стало известно, к ветерану Николаю Черных приставили сопровождающую девушку Катю. Девушка очень хотела получить буквы от Путина. Девушка сообщила об этом ветерану, а тот российскому лидеру. В свою очередь, глава государства данную просьбу удовлетворил.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Cоветскому солдату в Ржеве.

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