Песков оценил предложение Кадырова о «пожизненном президенте»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет идеи главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил сделать российского лидера Владимира Путина «пожизненным президентом», передает ТАСС.
Он констатировал, что такая должность Конституцией не предусмотрена.
Ранее Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом. По словам главы Чечни, такого лидера, который способен заменить Путина на посту главы государства, «в мировом масштабе» нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кадыров предложил сделать Путина «пожизненным президентом»
— Кадыров назвал неуместными разговоры о поиске преемника Путина