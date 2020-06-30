Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.

«Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства отметил, что обновленный текст Конституции вступит в силу только при одобрении россиян.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться 1 июля после 20.00 по местному времени во всех российских регионах.

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