Путин пообщается с главами Турции и Ирана по видеосвязи

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Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани проведут встречу по видеоконференции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Встреча пройдет в среду, 1 июля, отметил Песков. В настоящее время переговоры запланированы на 14.00 мск.

На встрече в «астанинском формате» будет обсуждаться вопрос урегулирования в Сирии.

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