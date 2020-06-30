Путин пообщается с главами Турции и Ирана по видеосвязи
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Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани проведут встречу по видеоконференции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Встреча пройдет в среду, 1 июля, отметил Песков. В настоящее время переговоры запланированы на 14.00 мск.
На встрече в «астанинском формате» будет обсуждаться вопрос урегулирования в Сирии.
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