Эксперт спрогнозировал, что обсудят Путин и Лукашенко на переговорах

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько предположил, какие темы будут обсуждаться на двусторонней встрече президентов Белоруссии и России, передает РИА «Новости».

По мнению Безпалько, российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят давление на собственность российских корпораций в Белоруссии. Речь идет о «Белгазпромбанке» и »Газпром трансгаз Беларусь».

Помимо этого, как считает Безпалько, Лукашенко может искать поддержки Путина на предстоящих президентских выборах.

«Он будет искать поддержки со стороны России, либо он будет ее просить, либо он будет ее требовать», — рассказал Безпалько.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко проведут двустороннюю встречу 30 июля в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату.

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