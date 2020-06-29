Матвиенко: решение провести голосование в несколько дней оправдало себя

Решение провести голосование по поправкам в Конституцию в несколько дней оправдало себя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

«Можно утверждать уже сегодня, что решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя оправдало», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что голосование хорошо организовано и продумано до деталей, чтобы граждане могли выразить свое мнение удобно и безопасно.

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