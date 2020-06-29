Песков: публикация данных экзитполов не повлияет на голосование по поправкам

В Кремле солидарны с позицией ЦИК относительно публикации данных экзитполов голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что речь идет не о выборах, то есть не о конкурентном голосовании.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные экзитпола по голосованию о поправках. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что публикация результатов экзитполов не нарушает закон, однако ЦИК рекомендовал не обнародовать такие данные до конца голосования.

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знал о рекомендации ЦИК.