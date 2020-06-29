«Поддержка высока»: эксперт оценил экзитполл ВЦИОМ по голосованию по поправкам

Эксперт ЭИСИ Александр Рудаков в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал результаты экзитпола ВЦИОМ по голосованию по поправкам в Конституцию. По данным центра, среди ответивших на вопросы интервьюеров, в поддержку поправок в основной закон страны высказались 76% россиян, а 23,6% граждан России голосовали против поправок.

«Цифры показывают, что голосование идет, и явка стабильна. Уровень поддержки поправок высок. Что говорит о том, что скептические оценки, согласно которым интерес к поправкам незначителен, что они не нужны — эти оценки не оправдались. Мы видим достаточно высокий уровень мобилизации избирателей и достаточно, в общем-то, высокий уровень поддержки. Можно прогнозировать, что явка и дальше будет стабильной. Судя по тем настроениям, которые мы видим в обществе», — заявил Рудаков.

Он также предположил, что оппозиция изменит свою стратегию по поводу поправок и голосования.

«Если раньше мы видели в основном акцент оппозиции на том, чтобы дискредитировать саму по себе идею поправок, их содержание, то теперь при наличии такого высокого уровня одобрения сложно будет говорить о том, что населению это неинтересно и не поддерживается народом. Есть риск, что будут предприняты попытки дискредитировать процедуру голосования. Могут быть какие-то скандалы, какие-то искуственно созданные инциденты для создания фейковых инфоповодов — чтобы заставить аудиторию и экспертов усомниться в результатах. Я вижу такой вектор смены стратегии оппозиции», — считает эксперт ЭИСИ.

Рудаков отметил, что по крайней мере, на эту мысль наводит анализ предыдущих избирательных процессов в России — хотя сейчас, подчеркнул он, всенародное голосование — это «другая юридическая тема».

«Идея бойкота полностью провалилась. Потому что население увидело, что меры безопасности соблюдаются, что никаких очередей нет. Очевидно, было правильным решение распределить голосование на неделю. Бойкота нет — данные, озвученные ВЦИОМ, говорят о том, что эта стратегия провалилась. В том числе и поэтому следующий шаг [оппозиции] — стараться дискредитировать результаты. Кроме скандалов на участках, могут быть попытки дважды проголосовать, какие-то фейки, вбросы. И увеличение их частотности. По всей видимости, стратегия будет заключаться в этом. На фоне провала бойкота — переход к скандально-фейковой фазе», — резюмировал Рудаков.

Опрос по заказу ЭИСИ проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах РФ.