Япония выступила против саммита G7 в расширенном формате

Япония настаивает на сохранении нынешней структуры Большой семерки, пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Дело США как организатора этой встречи согласовать окончательную форму ее проведения...Но мы считаем крайне важным поддерживать сегодняшнюю структуру «семерки», — прокомментировал Суга намерение президента США пригласить на саммит Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Генсек не стал опровергать или подтверждать информацию, что Япония уже проинформировала США о своем несогласии, в частности о приглашении Южной Кореи.

30 мая Белый дом сообщил, что саммит G7 пройдет в сентябре с возможным участием России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Канада, Франция и Великобритания уже высказались против, а Южная Корея и Австралия подтвердили свою готовность приехать.

Также стало известно, что Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поделился своей идеей о расширенном формате. Позже представитель МИД Мария Захарова отметила, что США идут в верном направлении, но саммит не будет полным без участия Китая.

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