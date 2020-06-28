Сенатор США потребовал ввести новые санкции против России

Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Боб Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкций в отношении России.

Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила о якобы участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.

Менендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп «отказывается привлечь российского коллегу Владимира Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане», то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.

«Мое предложение о санкциях против РФ вышло в декабре и ждет голосования», — напомнил он.

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