Макрон выразил поддержку россиянам из-за коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным выразил поддержку россиянам в борьбе с коронавирусом, пишет Кремль.

«Для меня эта беседа представляет, прежде всего, возможность еще раз выразить полную поддержку со стороны Франции российскому народу, который испытал сильные последствия всемирной пандемии», — сказал Макрон.

Он добавил, что выражает полную солидарность.

В России выявлено 620 тысяч заражений коронавирусом, скончался 8781 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин пригласил Макрона посетить Россию

— Макрон хотел посетить парад Победы