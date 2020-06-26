Путин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», — сказал Путин.

Макрон рассказал, что планирует посетить Россию в конце лета. По словам президента, он также хотел приехать в Москву на парад Победы, но не смог из-за коронавируса.

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