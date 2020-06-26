Путин пригласил Макрона посетить Россию
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Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.
«Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом», — сказал Путин.
Макрон рассказал, что планирует посетить Россию в конце лета. По словам президента, он также хотел приехать в Москву на парад Победы, но не смог из-за коронавируса.
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