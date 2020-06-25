Мадуро может в скором времени приехать в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может в скором времени посетить Россию, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса. Об этом сообщает РИА «Новости»

По его словам, Мадуро намерен лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мадуро хотел приехать сейчас. И он хочет скоро приехать, я уверен, что он приедет как можно раньше, чтобы лично встретиться с Путиным и укрепить на президентском уровне наше взаимодействие и наше тесное сотрудничество по вакцине (против COVID-19)», - сказал Арреаса по итогам своего визита в Москву.

Глава МИД Венесуэлы возглавлял правительственную делегацию страны в Москве на параде Победы.

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