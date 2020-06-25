Путин: нельзя допускать «принудиловки» на голосовании по поправкам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускать существование принудительного голосования, «накрутки явки» или сбоев при подсчете голосов на голосовании по внесению изменений в Конституцию недопустимо.

«Наша общая важнейшая задача — чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов», — сказал Путин.

Он отметил, что все это необходимо для того, чтобы поставить под сомнение позицию граждан по итогам голосования было невозможно.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

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