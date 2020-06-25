В Кремле рассказали о планах на переговоры Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие темы будут затронуты на переговорах главы государства Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что переговоры пройдут по видеосвязи 26 июня.

«В пятницу запланирована видеоконференция президента Путина и президента Франции. Они будут общаться один на один. В первую очередь мы, конечно же, исходим из того, что главы государств обменяются мнениями о двухсторонних отношениях России и Франции. Это также будет хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций: это и Украина, и Сирия, и Ливия», — сказал Песков.

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— Reuters сообщило о планах Путина и Макрона провести видеоконференцию 26 июня