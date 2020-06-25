Путин назвал Татарстан одним из регионов-лидеров

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со 100-летним юбилеем республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, сегодня Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров, так как в республике созданы условия для привлечения крупных инвестиций, успешно реализовываются масштабные инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, в энергетическом и строительном комплексах, а также в социальной сфере.

Путин отметил большой вклад Татарстана в укрепление российской государственности, в развитие экономики, науки, культуры и образования страны.

Республика гордится тем, что подарила миру выдающихся писателей, поэтов, музыкантов и религиозных деятелей, заключил президент.