Посол рассказал, как восприняли статью Путина в Германии

В Германии широкие круги общественности обсуждают статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Берлине Сергея Нечаева.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах - и в политических, и в научных, и в широкой общественности», — сказал Нечаев.

Посол отметил, что статья позволяет глубоко взглянуть на историю и предотвратить ее фальсификацию.

Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне, призвав государства обнародовать ранее неизвестные документы о том периоде. Также президент отметил, что Россия готова сотрудничать с международными исследовательскими проектами.

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