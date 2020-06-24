Глава МИД Венесуэлы поделился впечатлениями от парада Победы

Глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что считает честью свое присутствие на параде Победы в Москве. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Честь представлять Венесуэлу и президента Николаса Мадуро в Москве, на параде по случаю 75-й годовщине победы Советского Союза над фашизмом и нацизмом в Великой Отечественной войне», – написал министр.

Кроме того, Арреаса восславил 27 млн советских граждан, погибших на войне.

Ранее на Красной площади в Москве завершился парад Победы. Изначально планировалось проведение мероприятия 9 мая, однако президент России Владимир Путин решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.

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