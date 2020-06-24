Путин пообщался с президентом Казахстана перед парадом Победы

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев пообщались перед началом парада Победы в Москве, передает РИА «Новости».

Токаев прибыл в столицу России накануне. Его пресс-секретарь отметил, что это рабочая поездка Токаева, однако политик также планирует поучаствовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным агентства, Путин и Токаев пожали друг другу руки и некоторое время что-то обсуждали. С другими главами государств президент России ограничивался приветствиями.

Напомним, что парад Победы был перенесен президентом РФ Владимиром Путиным с 9 мая на 24 июня в связи с коронавирусом.

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