Болтон: Трамп хотел провести встречу с Путиным в Вашингтоне в 2018 году

Экс-советник Белого Дома по нацбезопасности Джон Болтон написал в своей книге мемуаров, что глава США Дональд Трамп планировал провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Вашингтоне, но Россия отказалась и встреча прошла в Хельсинки, сообщает РИА «Новости».

«Трамп действительно хотел, чтобы Путин приехал с визитом в Вашингтон, но это не соответствовало российским намерениям, и мы начали бурные дискуссии относительно Хельсинки и Вены», — написал Болтон.

По его словам, РФ хотела устроить саммит в Вене, а США — в Хельсинки. В это время, как утверждает экс-советник, Трамп поинтересовался у помощников, не является ли Финляндия сателлитом России?

Встреча двух лидеров по итогу состоялась именно в Финляндии.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков заявил, что в Кремле изучают содержание книги Болтона

— Болтон раскритиковал Трампа из-за отказа нанести ракетный удар по Ирану

— Болтон: Трамп хотел выйти из НАТО из-за позиции Европы по «Северному потоку 2»