Президент Хорватии отменил визит в Москву из-за сломавшегося самолета

Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве страны в Москве.

Как пояснили в посольстве, визит Милановича в столицу России пришлось отменить из-за поломки самолета.

«Официальная информация, что президент не приедет», — добавили в дипмиссии.

Ранее местные СМИ писали, что Миланович посетит парад Победы в Москве и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы даже по приглашению

— Президент Сербии посетит Россию 23-24 июня

— Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву