Президент Хорватии отменил визит в Москву из-за сломавшегося самолета
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Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет в Москву на парад Победы, запланированный на 24 июня. Об этом РИА «Новости» рассказали в посольстве страны в Москве.
Как пояснили в посольстве, визит Милановича в столицу России пришлось отменить из-за поломки самолета.
«Официальная информация, что президент не приедет», — добавили в дипмиссии.
Ранее местные СМИ писали, что Миланович посетит парад Победы в Москве и проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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