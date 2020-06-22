Кадыров назвал неуместными разговоры о поиске преемника Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский лидер Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок, чтобы сохранить суверенитет, могущество и целостность страны. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

В связи с этим, он назвал неуместными разговоры о преемнике Путина.

Кадыров также выразил мнение, что «все, кто любит Родину, желает ей процветания, непременно проголосуют за поправки в Основной закон», и таких «абсолютное большинство».

Ранее Путин допустил, что будет баллотироваться на пост главы государства, если будут приняты поправки в Конституцию. По его словам, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться «рысканье глазами» в поисках возможных преемников. При этом он подчеркнул, что нужно сконцентрировать на работе, а не на поиске приемников. Президент также призвал россиян принять активное участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию.

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