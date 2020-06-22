Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей»
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Президент России Владимир Путин во время поездки в парк «Патриот» возложил цветы к монументу «Матерям победителей», пишет РИА «Новости».
В церемонии участвовали патриарх Кирилл и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Путин также осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» и посетил собор Воскресения Христова, главный храм вооружённых сил.
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