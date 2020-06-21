Путин осудил «выпячивающих» свое благосостояние чиновников

Для чиновников является неприличным «выпячивать напоказ» свое благосостояние, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Его фрагмент опубликован на портале Вести.Ru.

Чиновники «должны понимать, где они живут» и учитывать, что многие люди в России живут «очень скромно», считает глава государства.

«Для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», – подчеркнул Путин.

При этом президент также отметил, что выставленный напоказ аскетизм также нельзя считать примером для подражания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

— Путин рассказал об общении с внуками

— Путин рассказал, почему не отчитывает подчиненных «в показном порядке»